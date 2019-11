Inés Sainz, de 44 años, ha ido contando a sus seguidores la evolución de su enfermedad. Uno de sus vídeo más emotivos lo publicó el pasado 29 de octubre. Llorando ante la cámara y sin gota de maquillaje algo de lo que ella misma se burlaría días después anunciaba contenta: "¡No hay quimio! No hay quimio, me he librado". "Tenéis que ir al ginecólogo, me ha salvado la vida, me ha salvado de tratamientos horrorosos, de mastectomías, de diagnósticos gravísimos. Por favor, llamad al ginecólogo".

La modelo fue diagnosticada de un cáncer de mama. Finalmente el tratamiento consistió en radioterapia y una intervención quirúrgica. Ahora se encuentra feliz y muy activa.

Sainz ha acudido al plató de 'Espejo Público' para denunciar que la empresa bilbaina de la que era imagen le dejó sin trabajo solo dos días después de que anunciase su enfermedad. "Yo creo que pensaron que no iba a trabajar tanto, que no iba a dar la talla", destaca.

Puedes ver la entrevista completa en Atresplayer.