La comentada reacción de Loles León tras escuchar las disculpas de Victoria Abril al recoger su galardón en los Feroz 2021

Los Premios Feroz 2021 han servido, además de para reconocer el mérito y calidad de las producciones cinematográficas españolas, para reavivar la polémica tras las declaraciones negacionistas de Victoria Abril. Precisamente ella recibía un premio honorífico por su dilatada trayectoria.

Antes de recoger el galardón, su compañero, Jorge Sanz, le dedicaba unas palabras. "Es única, insustituible y es como se tiene que ser, distinta a todo lo demás. Hace tiempo decidió hacer lo que le sale del peine cuando le sale del peine y lo ha hecho porque puede".

En ese instante las cámaras enfocaron a otra actriz, Loles León. Su reacción no ha dejado indiferente a nadie. Cabe destacar que León ha sido una de las más críticas con Abril. En redes sociales compartió un significativo mensaje: "Ni el paso de los años le quitan la tontería que siempre ha tenido ¡Qué ignorante!".

Por su parte, Abril ha decidido pedir perdón asegurando que en ningún momento la intención era la de "ofender a los que han perdido a sus seres queridos" por culpa del coronavirus.

Unas disculpas que algunos intérpretes han aceptado, pero con matices. Es el caso de Javier Cámara que ha dejado claro que aunque "ella esté equivocada o no, que lo está, podrá decir lo que quiera". En la misma línea se ha manifestado Willy Toledo. "Hay libertad de expresión y ella se ha expresado como le ha dado la gana. Esto es una entrega de premios y creo que lo importante no es que una actriz opine sobre una epidemia, que en cualquier caso no es una experta".

El que sí se ha mostrado más crítico ha sido el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes. "Ha cometido un error y yo le aconsejaría que observara a sus colegas y viera como el mundo de la cultura ha hecho bien las cosas".

Puedes ver toda la información sobre la reacción de Loles León en los Premios Feroz 2021 en ATRESPLAYER.