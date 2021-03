Juan Marín: "Que Egea tenga cuidado de que los cargos del PP no acaben en Ciudadanos"

Señala Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, que hay situaciones insostenibles y es el caso del Gobierno de Murcia que ha terminado con una moción de censura de PSOE y Ciudadanos. Asegura que desde hace tiempo se avisó al PP del problema que existía dentro de la Comunidad.

Sobre la convocatoria de elecciones anticipadas en Madrid que ha hecho Ayuso, recuerda que ya el año pasado le planteaba a Casado un adelanto electoral cuando solo llevaba un año en el Gobierno de la Comunidad, por lo que no le extraña que ahora lo haya hecho.

Insiste en que el escenario de Murcia no era posible de mantener. Señala que en el caso de que Ciudadanos no contara con apoyos necesarios y la moción de censura no saliera adelante ellos han habrían hecho lo correcto que es plantear una situación insostenible.

Define a la consejera de Ciudadanos Marta Rivera como una persona leal al partido y no cree que sea tránsfuga. Es consiente de que hay una OPA hacia Ciudadanos desde el PP y recomienda a Teodoro García Egea que no abra la puerta a todos los afiliados y votantes de Ciudadanos porque quizá ocurra lo contrario y los afiliados y votantes del PP puedan acabar en la formación de Arrimadas.

Pide que haya estabilidad jurídica para empezar a crecer y salir de la pandemia. "El año 2021 es un año de recuperación si todos somos capaces de remar en la misma dirección". Confirma Marín que en Andalucía hay colaboración y lealtad institucional entre Juanma Moreno y él mismo. "Agotaremos la legislatura", avanza.

