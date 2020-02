La cifra de 60.000 euros le parece humillante y queda muy lejos de los más de 325.000 euros que reclamaba los progenitores de la niña de cinco años que murió a manos de Santiago del Valle. Santiago tenía pendiente 33 años de cárcel y se encontraba en libertad por un error judicial.

Cortés ha recordado en el programa que antes del crimen de Mari Luz él era un empresario de éxito con una vida feliz y plena. Sin embargo, tras la muerte de la pequeña se arruinó en todos los sentidos. "Económicamente me arruiné porque invertí todo en saber qué había pasado con mi hija. Me quedé inútil total, no podía afrontar ningún problema. Lo único que quería era descubrir cómo murió su hija, los motivos y responsables", señala.

Ahora 12 años después la justicia lo reconoce pero le parece vergonzoso que insinúe en el auto que el hecho de que la niña se encontrara sola pudo haber sido una de las causas de su trágico final.

Cree que si Santiago del Valle no hubiera asesinado a su hija "seguramente lo habría hecho con otro niño". Se muestra tajante y asegura que detesta la política. "La política es fría y está muy alejada del ciudadano. Me arrepiento, ojalá nunca hubiera entrado en política",asegura sobre su incursión en política como asesor del PP.

