Juan Espadas, alcalde de Sevilla, se vuelve viral por su felicitación del Año Nuevo chino hablando en mandarín

Juan Espadas, alcalde de Sevilla, no imaginó que su inocente felicitación por el Nuevo Año chino se haría viral. El regidor decidió grabar un vídeo de algo más de 40 segundos hablando chino mandarín para los ciudadanos de Pekín. El vídeo comenzó a circular por whatsapp y más tarde por las plataformas sociales, donde los memes no se hicieron esperar.

Algunos usuarios han decidido subtitular el mensaje del edil sevillano y en lugar de una felicitación han recordado a los turistas que sí viajan hasta Sevilla deben saber que las ratas no son comestibles. Debido a la pandemia del coronavirus, también han avisado, este año la feria se celebrará en casa. Lo cierto es que el alcalde ya tiene experiencia en hablar este idioma debido a una campaña de colaboración entre la capital hispalense y empresas del país asiático.

Sin embargo, Espadas, no ha sido el único que ha querido adaptarse a otros dialectos. Corría el año 2013 cuando la entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella, hizo famosa la célebre frase 'relaxing cup of café con leche', que sirvió para que la revista 'Time' la eligiese como uno de los 10 gazapos políticos del año.

Pero no todos los representantes políticos se sienten cómodos utilizando otro dialecto que no es el suyo. Mariano Rajoy demostró durante una reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en Bruselas que no era necesario demostrar que sabía otros idiomas cuando un periodista le pidió que respondiera una pregunta sobre el Brexit en inglés. "No hombre, no" fue su contestación.

Puedes ver más información sobre el alcalde de Sevilla hablando en chino en Atresplayer.