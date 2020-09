Juan Cisneros, fiscal jefe de Algeciras, sobre la 'guerra a los narcos': "Es una guerra generalizada que se vive día a día, son bandas criminales"

En apenas 24 horas se han producido dos atentados contra agentes de la Policía y la Guardia Civil. En este último atentado han resultado heridos dos guardias civiles, que han sido embestidos por un todoterreno cargado de droga en Estepona, Málaga. También, este jueves una operación antidroga dejó tres agentes de la Guardia Civil heridos al ser tiroteados en Bornos, en la sierra de Cádiz.

Desde el 29 de agosto se han registrado 13 agentes heridos y seis ataques a guardias civiles y policías nacionales. Según el periodista Juan Cano, se trata de una 'guerra a los narcos' en la que las consecuencias son estas. "Hay una pérdida de respeto a la autoridad y una sensación de impunidad", señala. Asimismo, asegura que este tipo de agresiones y atentados se producen diariamente y muchos agentes empiezan a tener miedo. Pero, no solo ocurren agreden a los guardias civiles y a la policía, también a los fiscales.

Juan Cisneros, fiscal jefe de Algeciras, manifiesta que ha sufrido sabotajes y amenazas y no ha podido determinar el autor. "Es una guerra generalizada que se vive día a día y en la que no se puede bajar la guardia", afirma. Señala que no tienen conocimiento de sitios donde se guarde droga y que no haya intervención policial, "todos los criterios judiciales de ingresos en prisión en esta zona son muy estrictos y rigurosos".

Cisneros considera que no se está perdiendo esta guerra y menciona que el plan especial del campo de Gibraltar ha tenido "unos efectos importantes". Por último, destaca que "son auténticas bandas criminales, cada vez más organizadas y más violentas, pero sí se está teniendo respuestas correspondientes, al menos, en el ámbito fiscal y judicial".

