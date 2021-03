José Luis Martínez-Almeida bromea sobre su estado civil: "Siempre he gustado más a las madres que a las hijas"

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la Comunidad de Madrid, ha podido comprobar el éxito que tendría como yerno con una de sus simpatizantes, que no duda en elogiarle por su "planta" y trabajo. En su visita a Espejo Público, el alcalde ha bromeado sobre su estado civil y cómo su problema siempre ha sido gustar más "a las madres que a las hijas".

En una de sus rutas habituales por la comunidad, una mujer que estaba presente se dirigió al alcalde para elogiarle por su éxito como político. "Un alcalde de Madrid con esa planta me encanta. Esa cabeza que tienes… Eres muy listo y muy buena persona", le dijo. En respuesta, Almeida no dudó en bromear en tono irónico, asegurando que "no es una planta cualquiera".

"¿No tendrá usted una hija, no? Yo la quiero tener de suegra, nadie me ha dicho cosas tan bonitas", continuó el alcalde, a lo que la mujer le respondió: "Tengo 2, José Luis".

La broma sobre su estado civil no terminó ahí. La mujer, extrañada, le preguntó a Almeida "cómo es posible que las madrileñas dejen escapar una figura así", sobre lo que el alcalde no dudó en responder que no eran solo las madrileñas, sino "las españolas también".

Preguntado sobre esta anécdota en Espejo Público, Almeida ha resaltado en el plató que "me ven hasta planta, es increíble". Entre risas, ha insistido a Susanna Griso que siempre tiene el mismo problema: "Le gusto más a las madres que a las hijas", recalcaba.

"Hay que resolverlo. Tengo que gustarle, por lo menos, igual a las hijas que a las madres", continuaba bromeando.

Sobre los elogios que recibió, algo de lo que asegura sentirse muy agradecido, considera que es por la cercanía que ha demostrado con las personas, especialmente en un momento tan delicado como el actual.

"Influye la forma de ser. Hay que ser muy cercano con la gente, tienen que percibir que nosotros somos personas y también tenemos nuestros sentimientos. Nos conmovemos, nos alegramos, lloramos y sufrimos. Cuando la gente ve esa simpatía, nos valora un poco mejor", concluía Almeida.

Si quieres volver a ver la anécdota de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la Comunidad de Madrid, con una de sus simpatizantes, lo puedes hacer a través de ATRESPLAYER.