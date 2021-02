José Antonio Forcadas, presidente de 'Anaenvac': "Con este ritmo de vacunación no vamos a llegar a ningún lado"

La vacuna de AstraZeneca ya ha llegado a España y, según ha informado el Ministerio de Sanidad, se han recibido 196.800 dosis de esta vacuna que comenzará a aplicarse, a partir de este lunes 8 de febrero, a los profesionales sanitarios y sociosanitarios en activo no incluidos en la primera fase de inmunización.

Se trata de una vacuna que, debido a la falta de garantías en la efectividad a personas mayores de 65 años, no se administrará al rango de población superior a los 55 años.

Por ello, el enfermero de Salud Pública y presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas ('Anenvac'), José Antonio Forcada, ha manifestado este lunes en Espejo Público que, el hecho de que no se aplique "no es por un problema de seguridad, que sabemos que no lo va a haber, sino por un problema de efectividad, de la respuesta inmunitaria y la protección que pueda dar a las vacunas mayores".

España tiene como objetivos en la lucha contra la pandemia del coronavirus que, antes de abril, se haya vacunado a todos los usuarios de las residencias, sanitarios y grandes dependientes y al menos el 80% de los mayores de 80 años, y, por otro lado, que al menos el 70% de la población esté inmunizada en verano. Sin embargo, para ello es necesario una vacunación masiva, a lo que según el ritmo actual, Forcadas ha indicado que "con este ritmo de vacunación no vamos a llegar a ningún lado. Todo dependerá de lo que sean capaces desde la Unión Europea de conseguir más vacunas para poder aumentar la velocidad".

"Si tenemos que retraer profesionales que están trabajando en centros de salud y hospitales, para realizar estas vacunaciones, vamos a dejar más aún bajo mínimos a la tención primaria, por lo que hay que pensar en contratar a más profesionales sanitarios con capacidad de vacunar", ha indicado el presidente de la 'Anenvac'.

En cuanto a la habilitación de diferentes centros y pabellones que se plantea desde diferentes regiones para acelerar esa vacunación, Forcadas indica que "cualquier espacio abierto que nos permita la vacunación masiva es bienvenido, pero también hay que tener en cuenta que nos tenemos que regir por las vacunas que vayamos recibiendo".

Sin embargo, el proceso de vacunación requiere seguir unos protocolos que imposibilitan esa inmunización masiva: "vacunarse no es llegar, ponerse el pinchazo y ya. Todo requiere de una preparación ya que hay que conocer a la persona, que no tiene antecedentes que aconsejen no aplicarle la vacuna, que esté bien registrada, saber que dosis le corresponde, por edad, y luego mantenerla en observación un tiempo prudencial para ver si presenta efectos secundarios", ha sentenciado el sanitario.

Toda la información acerca de la vacunación en Atresplayer y Antena3.com