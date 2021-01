Jaime Mayor Oreja, exministro de Interior, contra el Gobierno: "Quiere destruir las bases del orden social"

Jaime Mayor Oreja, exministro de Interior, carga en Espejo Público contra el Gobierno por su gestión durante la pandemia y le atribuye una falta de unidad que rompe con el orden social en España. El exministro de Interior asegura que el paso de la pandemia del coronavirus ha sido algo inesperado, lo que ha provocado una crisis importantísima en la sociedad occidental.

Mayor Oreja asocia a la pandemia un desorden generado por la falta de unidad en España. "Tenemos 17 comunidades autónomas y una sensación de caos y desorden. No tenemos cohesión", explica. El exministro presenta la campaña 'Asamblea por la vida, la libertad y la dignidad' con el fin de extender una "voz unitaria" en nuestro país, algo que, bajo su juicio, falta en las cuestiones relacionadas con la pandemia del coronavirus.

Preguntado por la negativa del Ejecutivo de atender a las peticiones de las autonomías para extremar las restricciones, como la solicitud de poder adelantar el toque de queda, Mayor Oreja asegura que le preocupa la gestión política.

"El Gobierno, aprovechando la pandemia, está tratando de destruir las bases de un orden social". Sobre la mesa, el exministro pone de ejemplo la aprobación de la ley de la eutanasia en un momento en el que miles de personas mueren a causa del coronavirus.

Mayor Oreja critica así que se haya tramitado como una proposición de ley y no como proyecto, impidiendo así que pase por las manos del poder judicial y del consejo de Estado. A su argumento suma la falta de unidad a la hora de abordar las cuestiones referentes a la pandemia, como es por ejemplo la declaración del estado de alarma. "Me preocupa que no entendamos el significado de nación, de unidad", concluye.

