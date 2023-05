Isabel Terroso triunfa con el tocado de Doña Letizia en la coronación: "Es encantadora, trabaja en equipo y es fantástica"

Estaba en la tierra de los sombreros y lo sabía. Isabel Terroso, diseñadora de sombreros desde hace más de diez años, todavía no se cree el éxito que está teniendo tras ver salir de la embajada española en Londres a la reina Letizia con uno de sus tocados rumbo a la ceremonia de la coronación de Carlos III: “Yo no me esperaba una repercusión así. Tanto éxito tan generalizado en tantos sitios.” Hasta los medios ingleses la han alabado: “Una de las cosas que más ilusión me ha hecho ha sido recibir felicitaciones desde Skynews diciéndome que era uno de los mejores sombreros que se habían visto en mucho tiempo y eso no sé si enmarcarlo.”

Isabel es dueña de Balel y define sus creaciones como piezas únicas. Único ha sido el tocado que se ha puesto Doña Letizia para coronar su look para la ceremonia del sábado: “Para mí ha sido ilusión, honor y responsabilidad muchísima, también porque iba a estar en la ‘creme de la creme’ de la sombrerería que es Londres, en un evento que no se repetía desde hacía 70 años. Era un momento súper importante y único. Y encima rodeado de muchísimos tocados casi todos ingleses. Entonces yo dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Allá que vamos. Pero no me esperaba tanto éxito. Ha gustado mucho”.

Muy discreta, Isabel asegura que no puede desvelar nada de cómo ha sido su relación con Doña Letizia, ni cómo se pusieron en contacto con ella, pero sí se ha atrevido a decir que: “Es encantadora, trabaja en equipo y es fantástica”.

“Es encantadora, trabaja en equipo y es fantástica”.

No es la primera vez que Isabel diseña para Doña Letizia. En marzo de 2022, la reina acudía a la misa de acción de gracias por el Duque de Edimburgo con otro de sus tocados. Uno en un tono verde oscuro. Pero no tuvo tanta repercusión como este: “Yo estaba segura de que lo iba a defender muy bien. Pero el secreto de ir elegante con un tocado es que estés tan cómodo con él que te olvidas de que lo llevas. Que tu postura corporal sea correcta, no estar defendiendo un tocado que se te cae. Y en cuanto la vi en la puerta, se notaba un montón.”

Muchos han hablado de si era una pamela o era un tocado, Isabel nos lo resuelve: “Una pamela tiene que tener copa y ala. Ala más o menos grande. El tocado es una pieza completa, entera, aunque lleva una base que es en lo que se apoya la cabeza y es lo que permite que esté siempre en el mismo ángulo. No pesa nada, es súper ligero. Fundamental llevar el pelo recogido”.

¿Cuánto cuesta un tocado como el de Doña Letizia?

Isabel Terroso diseña a medida, cada tocado es diferente y puede oscilar entre una horquilla de precios muy amplia pero, ¿cuánto ha podido costar un tocado como el que llevó la reina a la coronación?, Isabel nos lo aclara: “Uno como el que llevaba ella, que no quiere decir que sea lo que le costó a ella, uno muy parecido son 1.400-1.500 euros. En ese caso además llevaba un tul vintage muy antiguo que saqué de una caja de tesoros que tengo y ese sería distinto. El material que llevaba Doña Letizia es sinamay, un material muy antiguo que se utilizaba después de la Segunda Guerra Mundial. No es un material de una calidad excepcional porque no lo es, pero si lo sabes trabajar muy bien, aprestarlo bien, y hacerlo que quede tan pulido y tan limpio, el trabajo es muy bonito”.

Como profesional sabe diferenciar lo que está bien hecho y lo que no. Y entre las invitadas a la coronación tiene una clara favorita: “A mí me gustó muchísimo, me pareció una exquisitez, aunque pasaba un poco desapercibido porque pensaban que era una tiara de joya, pero no era un trabajo de sombrerería, la diadema que llevaba Kate Middlenton. Era espectacular. Con hilo de plata de seda, pedrería, una joya”.

Desde que se hiciera pública la imagen de la reina Letizia con su tocado no han dejado de llegarle pedidos de clientas inglesas. Todo un éxito.