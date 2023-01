Los horóscopos se quedan como están, Ofiuco no es un signo del Zodiaco

Con el año 2023 recién estrenado, los nuevos retos, propósitos y buenos deseos están muy presentes. Para saber cómo nos irá o qué nos augura el destino, es muy común acudir a los horóscopos.

Pero en estos días hablar de horóscopos obliga a desmentir que Ofiuco vaya a ser un nuevo signo del Zodiaco. Los signos zodiacales siguen siendo 12 en base a los 12 meses del año.

La NASA ya se ha manifestado desmintiendo el bulo: fueron los babilonios hace 3.000 años quienes descartaron la constelación de Ofiuco para hacer el calendario zodiacal en base a esos 12 meses. La NASA es contundente en su respuesta cuando se le pregunta si se cambiarán los signos del zodiaco. "No, definitivamente no lo hemos hecho. En la NASA estudiamos astronomía, no astrología”, aseguran.

El caso de Ofiuco

En el caso de Ofiuco hay evidencia científica de su existencia como una de las 13 constelaciones que rodean al Sol, pero a nivel astronómico no se puede vincular ningún papel zodiacal porque no tiene ningún argumento científico que lo sostenga.

En Espejo Público hemos hablado de Ofiuco con Fernando Javier, coach espiritual: “La gente está muy revolucionada en las redes pensando en su horóscopo y en el cambio que podrían sufrir, pero nada de esto es cierto. Se trata de un bulo y eso se va a quedar ahí. Los horóscopos se van a quedar tal y como están. No habrá cambios".

Si en un futuro esta nueva constelación se admitiera como signo del Zodiaco, obviamente podría cambiar nuestro horóscopo. ¿De qué signo seríamos ahora?, a esa prueba se han sometido Lorena García y Diego Revuelta.

Nuestros colaboradores no han podido evitar preguntarle a Fernando Javier por su futuro para el 2023.