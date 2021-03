¿Qué le parece a Hana Jalloul que la comparen con Kamala Harris? La política ha respondido alto y claro sobre esta cuestión en Espejo Público: "Me hace ilusión en el sentido de que somos mujeres que reflejamos la diversidad y la capacidad para llegar donde hemos llegado pero yo tengo mi identidad propia y soy Hana Jalloul".

Precisamente la diversidad es lo que a veces ha sido utilizada en su contra por los sectores más críticos y racistas de la sociedad. A principios de año contestaba a través de Twitter los ataques xenófobos por sus raíces libanesas. "Era la ocasión de responder por aquellos que no tienen voz. Me pareció un insulto intolerable e inaceptable pero puso de manifiesto que somos muchos más los que luchamos contra este tipo de discursos de odio que tenemos que arrinconar".

La candidata número dos del PSOE-M para las elecciones a la Asamblea de Madrid 2021 reconoce que es "un orgullo" trabajar codo con codo con Ángel Gabilondo. Para Jalloul no supone un problema que pueda resultar una desconocida para una parte del electorado. "Ser desconocida no está mal, todo el mundo tiene un momento para llegar a la política, todos tenemos que ser nuevos en algún momento y eso no es algo malo".

Del fichaje de Toni Cantó por el Partido Popular para los comicios del próximo 4 de mayo ha dicho que no entrará a juzgar lo que hacen otras personas "porque los ciudadanos están aburridos de eso". El objetivo es centrarse en la campaña "con un horizonte de mucha ilusión y mucha frescura".

Por el momento continúa al frente de su labor como secretaria de Estado aunque ha explicado que dejará "todo muy bien encauzado a quien venga, que todavía no sabemos quien es."

