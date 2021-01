Guadalupe, una madre murciana con hija dependiente: "Mi hija no está vacunada"

Guadalupe es residente en Murcia y vive con su hija dependiente. La noticia de la vacunación previa de Manuel Villegas, consejero de Salud de la región, despertó su indignación, mientras su hija espera con paciencia recibir el tratamiento.

"En el centro en el que está mi hija no han vacunado a nadie", condena Guadalupe. La pequeña sufre de parálisis cerebral y en su centro no saben todavía cuándo empezarán a aplicar el tratamiento contra el coronavirus.

Su nivel de dependencia es de grado 3. A esto, se suman los riesgos que supone para su hija contagiarse de coronavirus, lo que implica que desde hace meses viva en un confinamiento constante.

Cuando Guadalupe se enteró de la vacunación previa de políticos, como es el caso de Manuel Villegas y su esposa, además de otros 400 funcionarios, no pudo ocultar su indignación.

"Está mal. Por ética, tendrían que haber renunciado a esa vacuna porque no les corresponde", insiste, al tiempo que condena las justificaciones públicas que han ido dando. "No me vale que digan que ha sido un fallo".