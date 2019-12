La conocida revista Semana ha publicado este miércoles en portada unas imágenes en las que aparece Cayetano Rivera con una amiga en Londres. A las instantáneas se suman los rumores de los últimos días que apuntan a que Fran Rivera podría haber sido infiel a su mujer Eva González.

Este rumor venía surgiendo desde el jueves 27 de noviembre, y Cayetano ha publicado un comunicado en el que dice: "Informo de mi firme intención de poner en manos de la justicia y a todo aquel que colabore en la difusión de las citadas especulaciones".

Fran Rivera colaborador de Espejo Público, ha defendido a su hermano negando que se trate de una infidelidad: "Lo que es un escándalo es que de un rumor que nadie sabe nada, se haga una noticia. ¿Os habéis parado a preguntar quien es esa chica?"

Además, ha asegurado que está convencido de que el escrito de la revista está cambiado desde que su hermano anunció que iba a emprender acciones legales,."Me parece una vergüenza lo que están haciendo", señala.

También se ha insinuado que el propio Fran Rivera estaría detrás de esta trama a lo que el ha contestado: "Me parece de una calaña de persona decir eso". A todo esto Cayetano se encuentra de viaje en Perú y su mujer que es la presentadora del programa 'La Voz' en estos momentos está grabando y no se ha pronunciado al respecto, pero se ha podido ver a través de un vídeo publicado en las redes de ella que este tema no le preocupa lo más mínimo.

