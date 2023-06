La familia de Marta, en coma tras beber un batido con pistacho, sobre el hospital: "No entiendo que nos tengan sufriendo de esta manera"

Marta es una joven que lleva más de 10 meses luchando por su vida tras sufrir una reacción alérgica que la dejó en coma. La llevaron al hospital de Alcoy, donde les dijeron que no sobreviviría. Sin embargo, pelearon para trasladarla a un centro privado en el que ha logrado grandes avances, pero temen que la saquen de allí. Ahora, la familia de Marta lucha sin descanso para que la joven continúe ingresada en ese hospital privado de Valencia sin un fecha límite.

La vida de marta se truncó el 28 de septiembre de 2022 después de realizar su entrenamiento en un gimnasio de Ibi, donde residía. Tomó un batido con proteínas que llevaba pistacho, producto al que es alérgica. Las cámaras del establecimiento captaron el momento donde sufrió una fuerte reacción alérgica por la que su estado empeoró rápidamente y entró en coma.

"Este sufrimiento no tiene nombre después de todo lo que ha pasado"

En ese centro recibe neuro rehabilitación. Por su parte, la Consejería de Sanidad valenciana, que asume el tratamiento, ha prorrogado dos meses más la estancia de la joven en el centro. Para María, la madre, esta decisión no es suficiente: "no es la solución y menos las formas, el tiempo en el que se nos comunica porque nosotros ayer teníamos que sacar a Marta de Valencia, del hospital donde recibe tratamiento y se nos comunicó primero por los medios de comunicación", a lo que añade, "me llaman a mi los medios de comunicación, diciendo que Sanidad les ha llamado, que tenemos prórroga de dos meses. ¿No nos merecemos, por lo menos, que nos comunique Sanidad o el centro de referencia que hay una prórroga y de cuánto tiempo es? ¿Es necesario que estemos sufriendo hasta el último minuto? Este sufrimiento no tiene nombre después de todo lo que ha pasado", sentencia.

María defiende que su hija evoluciona gracias a la terapia que recibe en ese centro privado, una atención que no se dispensa en su hospital público de referencia, en Alcoy. Allí estuvo ingresada los primeros tres meses tras entrar en coma. La familia ha criticado la asistencia que recibió en este centro cuando la joven tuvo la reacción alérgica al batido que contenía pistacho y se niega a que Marta sea trasladada hasta allí."Mientras Marta tenga una evolución, que haya una continuidad, que no tengamos que estar cada dos meses suplicando, mendigando, organizando concentraciones y protestas. Si la recuperación de la parte neurológica es una parte muy lenta, que lleva años en evolucionar, y nadie lo sabe, ¿por qué tenemos que estar pidiendo prórrogas de dos meses? No lo entiendo", explica la mujer.

Su familia quiere que Marta reciba la atención que necesita, que nadie se la niegue porque la esperanza de que se recupere sigue viva. "No entiendo qué está pasando, no entiendo que nos tengan sufriendo de esta manera que creo que es totalmente innecesario después de lo que ha pasado", dice María, que comenta que "estamos esperando una operación tan sencilla como que le pongan la bomba de medicación en el abdomen y todavía no nos la han dado".

La madre de Marta explica que la "dirección del hospital de referencia de Alcoy nos hizo saber que no querían mantener el tratamiento por el coste, fue inicialmente lo que se nos dijo, ahora no se nos dice nada".