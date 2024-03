Experiencias cercanas a la muerte: "Estaba solo, pero yo sentía que alguien me acompañaba"

¿Qué son las experiencias cercanas a la muerte? Las experiencias cercanas a la muerte o ECM son experiencias, generalmente lúcidas, testimoniadas por personas que han estado a punto de morir o que han pasado por una muerte clínica y han sobrevivido. Pueden incluir experiencias fuera del cuerpo, viaje a través de un túnel, visión de una luz brillante, o encuentros con seres personales fallecidos.

¿Creéis que hay algo después de la muerte?

Hablamos con un experto, Manuel Martín-Loeches, catedrático de psicobiología y neurocientífico. Nos explica qué pasa en el cerebro cuando tenemos una experiencia cercana a la muerte. Según él, las experiencias cercanas a la muerte son como experiencias sensoriales, situaciones que ocurren en torno a una muerte del cuerpo.

Manuel cuenta que las personas que lo experimentan se encuentran con un túnel donde al final hay luz o con seres de luz. Cuenta que son experiencias que de algún modo son agradables pero que en muchos casos también se pasa pánico, mucho miedo y también sensación de desazón.

"Yo vi mi propio cuerpo abajo tumbado y los médicos al rededor intentando reanimarme"

Comenta que las ECM se producen por la falta de riego sanguíneo en algunos lugares, incluyendo el ojo, afirmando que esto podría explicar la existencia de "ese túnel oscuro". Además cuenta que la aproximación científica busca entender cómo la fisiología del cerebro puede provocar estas "alucinaciones" o "imaginaciones".

Hablamos con Juan Manuel, una persona que ha tenido una experiencia cercana a la muerte y nos relata que él está convencido de que la muerte no es el final. "Nosotros, la mayoría que hemos vivido una ECM, no tenemos la intención de convencer a nadie, simplemente lo tenemos como un gran regalo que hemos tenido en la vida, y lo que hacemos es compartirlo".

Juan Manuel nos cuenta que todo fue a través de una meningitis en 1981, cuando él tenía 12 años. A través de esa enfermedad, él estuvo nueve días en coma y en ese periodo de tiempo él tuvo su experiencia cercana a la muerte. Su primera experiencia fue al entrar al hospital, que la define como una experiencia extracorpórea: "Yo me podía ver a mi mismo, fuera del cuerpo como si estuviera pegado en el techo, y me veía en la silla de ruedas". Señala que había perdido el concomiendo. "No me identificaba con ese cuerpo", alega y subraya que él en ese momento se encontraba bien, a pesar de que había acudido a urgencias con mucho malestar. Sin embargo, cuenta que lo que más le afectó es lo que le pasó a continuación: "hay gente que dice que ve un túnel, yo no lo recuerdo pero sí recuerdo que estuve en un plano, un sitio maravilloso, con naturaleza exuberante, unos colores que no he visto en mi vida, una sensación de bienestar, de paz, de tranquilidad, sosiego...". "Esa luz blanca me envolvió, una luz blanca que no deslumbra y que percibes un amor incondicional", relata.

Además, el periodista Alonso Caparrós, entrevista a Luis Miguel, una persona que también ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Nos cuenta que en 2019 tuvo un ictus y que básicamente murió. "Ahí me inducen a un coma que dura mas de dos meses", recuerda Luis Miguel, que también relata que durante ese coma, tuvo una sensación de ser fuerte, poderoso, "mas vivo que nunca". Al igual que otros testimonios, en este caso este hombre también pudo ver su cuerpo y además alega que a pesar de estar solo se sentía "acompañado". El equipo se planteó que no iba a volver pero finalmente sí que lo hizo. Asegura que volvió gracias a una voz que escuchó que le decía que no era su momento y que, por tanto, tuvo que elegir entre seguir "ese camino precioso" o no hacerlo. Ahora Luis Miguel continúa su vida junto a su mujer y su hijo.