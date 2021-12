Una pareja de españoles residentes en Alemania: "Si no estás vacunado aquí no puedes hacer vida normal"

María del Mar y Javier viven en Alemania y están teletrabajando desde casa ya que el avance de la pandemia de Covid-19 y la irrupción de la variante ómicron ha hecho que las empresas vuelvan a recurrir a esta modalidad no presencial. Los jóvenes consideran que las medidas contra los no vacunados son una estrategia que está consiguiendo que muchos antivacunas acudan a la cita.

Señala la pareja que muchas de las medidas de exclusión contra aquellos que no se han vacunado están dirigidas a los mayores de 18 años. En Alemania tan solo el 70% de la población está vacunada. María del Mar y Javier conocen muchos casos de personas que no querían vacunarse frente al Covid-19 que ahora se lo están pensando "porque si no la vida es muy complicada".

No estar vacunado no permite hacer la vida "tal y como lo conocemos". Señala María del Mar que se fuerza a los no vacunados porque si no estás vacunado no puedes hacer prácticamente nada, ni siquiera entrar en una tienda ya que no es suficiente presentar un test de antígenos ni un PCR, se exige el certificado de vacunación. "Se nota bastante que la gente está empezando a vacunarse", concluyen.

Puedes ver la entrevista a una pareja de españoles residentes en Alemania sobre el avance del Covid en Espejo Público a través de Atresplayer.