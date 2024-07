Españoles rumbo a Alemania para animar a La Roja: "Si nos vamos a Berlín nos vamos a ganar"

A tan solo 48 horas de la esperada final de la Eurocopa, ya han llegado a Berlín muchos aficionados españoles. Sin embargo, la camiseta de la Selección todavía no se ve por las calles, nos cuenta Rocío Martínez, hay que guardarla para el domingo. A partir de mañana llegarán a Alemania la mayor parte de los fans. Se calcula que en total 11.500 disfrutarán del partido, pero otros, que no han podido conseguir entrada, viajarán igualmente para vivir de cerca la emoción de la final.

Los precios se disparan para llegar a Alemania

Llegar hasta Alemania no es fácil, ni barato. Desde que se supo que España jugaría en la capital alemana, los vuelos han triplicado sus precios, llegando algunos hasta los 1000 euros por persona, y las entradas, además de difíciles de conseguir, pueden llegar hasta los 2000.

Hasta sin entrada se apoyará a la Selección

Pero esto no es impedimento para que muchos españoles viajen hasta Berlín en las próximas horas. Y si los vuelos están caros, pues se viaja en coche. Eso es lo que va a hacer Marcos, un aficionado que está dispuesto a conducir 22 horas seguidas para animar a La Roja. Él no fue capaz de comprar una entrada para ver el partido, "me estuve metiendo en la página cada 10 minutos, pero no fue posible". Aun así no pierde la esperanza, y lanza un llamamiento a quien sea que le pueda conseguir una: "se lo agradecería de por vida". Aunque si no hay suerte, no pasa nada: "lo importante es ir a apoyar a la Selección", asegura.

Preparados para disfrutar del ambiente del domingo

Rafa y Adrián, dos jóvenes sevillanos de 21 años, ya están en Alemania. Su viaje no fue fácil, han volado hasta Dortmund y ahora les esperan 11 horas en autobús hasta la capital. Ellos tampoco tienen entrada, pero sí muchas ganas de disfrutar del ambiente con el resto de aficionados. Nos cuentan que la vuelta a España no será "coser y cantar". Estos jóvenes tendrán que hacer escala en Cracovia, donde pasarán un día entero antes de regresar a Sevilla. Pero, como dicen los chicos, "ahora que somos jóvenes podemos aprovechar y hacer estas cosas", para poder decir dentro de unos años: "yo estuve ahí"./p>