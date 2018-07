El testigo del secuestro de Diana Quer al que interrogaron hasta cinco veces: "Me he sentido acosado por la Policía, dejé de salir de casa"

ESTUVO EN EL PUNTO DE MIRA DE LOS INVESTIGADORES

Antes de detener a 'el Chicle' los investigadores mantuvieron un exhaustivo trabajo de interrogatorios sobre toda aquella persona cercana al caso de la desaparición de Diana Quer. Es el caso de un joven que confesó haber escuchado gritos en el lugar donde desapareció la chica. Recuerda que una mujer gritaba "Déjame en paz, no quiero saber nada de ti", pero pensó que se trataba de una discusión de pareja y no le dio importancia. La Policía le interrogó hasta en cinco ocasiones, y aunque él mantenía no saber nada del caso ellos insistían. "Me he sentido acosado. Dejé de salir de fiesta, de casa e incluso de tener relaciones con la novia", sostiene.