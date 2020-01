El propietario del prostíbulo acusado de ser colaborador : "Juan Cano no era cliente habitual y al alcalde no le conocía ni de vista"

El sucesor de Alejandro Ponsoda en el cargo y, antes, concejal de Urbanismo, Juan Cano, se sienta en el banquillo de los acusados por el crimen del exalcalde de Polop de la Marina (Alicante) Alejandro Ponsoda. El juicio llega 13 años después de que tres disparos acabasen con su vida cuando se encontraba en el interior de su vehículo de regreso a su domicilio.

Juan Cano será juzgado ante un jurado popular como supuesto inductor de su asesinato. Junto a él, también otras tres personas que, según la Fiscalía, pudieron participar en la planificación del crimen en un reservado del club de alterne Mesalina, situado en el vecino municipio de Finestrat.

Según la acusación pública, Cano habría mantenido una pugna política con Ponsoda durante años para tratar de "imponer sus decisiones" en cuestiones relacionadas con el urbanismo del municipio. Según el relato de la Fiscalía, los cuatro acusados mantuvieron un primer encuentro con un individuo en el propio club Mesalina con la intención de contratarlo para que matase a Ponsoda a cambio de una suma de 35.000 euros.

Ese individuo rechazó el ofrecimiento y, después del crimen, se convirtió en una de las principales piezas del caso, al declarar ante los investigadores de la Guardia Civil los detalles de la propuesta que había recibido por parte de los cuatro procesados. A partir de ese momento, se convirtió en testigo protegido y su testimonio durante el juicio se considera determinante como prueba para apuntalar la culpabilidad de los acusados.

El juicio se prolongará hasta el próximo 30 de enero, cuando el jurado popular deberá iniciar su deliberación para emitir un veredicto de inocencia o culpabilidad. En el desarrollo del proceso se ha previsto la declaración de más de 70 testigos, fundamentalmente vecinos de Polop, además de las comparecencias de los investigadores de la Guardia Civil.

En Espejo Público hemos hablado en exclusiva con el propietario del prostíbulo acusado de colaborador necesario en el crimen de Alejandro Ponsoda: "Juan Cano en el 2002 fue en dos o tres ocasiones al prostíbulo para preguntarnos por temas de una hipoteca que nos hizo de un chalet, después no lo vi más, no era cliente habitual. Al alcalde de Polop no le conocía ni de vista". Asegura que no hubo ninguna reunión en el local y mantiene que es inocente y que si le declaran culpable podría estar 25 años en prisión.

Cuenta que el testigo protegido dice que le ofrecieron a él el trabajo pero que no lo quiso hacer y mandó a otros para que lo hicieran, "entonces si nosotros somo culpables, el tendría que estar también en el banquillo".

