El presidente de medicina intensiva: "Si sube la incidencia del coronavirus por las nuevas cepas, no hay camas"

Advierte Ricard Ferrer que "cualquier emergencia sanitaria que requiera de camas UCI no las tiene, así como si llegado el caso subiera la incidencia ligada a las nuevas cepas. "Es una situación muy delicada de máxima tensión y fragilidad".

Expone el presidente de la sociedad española de medicina intensiva que hay comunidades autónomas que están peor que en la primera ola como Andalucía, Valencia o Baleares con la diferencia de que han tenido más tiempo para prepararlo.

"Necesitamos que baje la ocupación de cara a una cuarta ola"

Ricard Ferrer manifiesta que no se puede aguantar de forma persistente con las camas UCI abiertas. "No dejamos desescalar a la segunda ola y empezaron a subir en la tercera. Llevamos 11 meses de una actividad intensísima. Necesitamos que en un periodo largo las camas bajen y que permita que luego vuelvan a subir cuando aparezca la posible cuarta ola".

Para poder hablar de un descenso en la presión hospitalaria hay que desmontar todos los espacios temporales. "No podemos trabajar de una forma sostenida en una capilla o una cafetería. Es un espacio que no es el adecuado con profesionales que no son los habituales".

Como dato apunta que España tenía 4.500 camas UCI antes de la pandemia, hoy hay 4.800 pacientes Covid en las UCI y hay prácticamente 10.000 pacientes Covid en total para una capacidad de 4.500 camas. "Estamos haciendo magia en las UCI", mantiene.

Puedes volver a ver la entrevista al presidente de medicina intensiva Ricard Ferrer en ATRESPLAYER.