El plano que ha puesto nerviosa a Susanna Griso: "¿Qué se ha visto?"

Susanna Griso ha vivido un momento de tensión esta mañana en plató. Las 'avispas asesinas' protagonizaban el tema que estaba tratando Espejo Público y la presentadora ha querido bromear sobre ello.

Lo que no se esperaba es que sus compañeros, desde detrás de las cámaras, 'se la devolvieran', un momento que ha llegado a ponerle muy nerviosa.

El look de este jueves de la coordinadora del programa pegaba mucho con el tema que se estaba tratando. Sus tacones estaban decorados con una libélula en la parte del empeine, por lo que, al hablar de las avispas, ha levantado su pierna para enseñar los zapatos a cámara. Al gesto lo ha acompañado con una voz grave mientras decía "cuidado con las avispas".

Mientras el resto de periodistas en plató bromeaban también por sus zapatos y el ostentoso decorado, los compañeros de realización han querido también sumarse al humor.

"¿Qué pasa?, ¿qué se ha visto? Os estoy escuchando los comentarios, habéis dejado el micro abierto", les respondía Susanna mientras se sonrojaba. "Me estáis poniendo nerviosa. Me descentráis, no me dejéis nunca más el micrófono abierto", decía entre risas, mientras daba por finalizada la broma para seguir informando con un nuevo tema.

Si quieres volver a ver qué plano es el que ha puesto nerviosa a Susanna Griso en plató, lo puedes hacer en ATRESPLAYER.