Una estrategia única, prioridad a los más vulnerables y 13.000 puntos de vacunación contra el coronavirus a partir de enero de 2021. Es el anuncio por el que Pedro Sánchez explicó el calendario de vacunación en España, un aspecto que Daniel López Acuña, epidemiólogo y ex director de acción sanitaria de la OMS, ha criticado en Espejo Público por hablar de una fecha concreta cuando, por el momento, no existe ni vacuna de uso autorizado para poder combatir el coronavirus.

"El único calendario realista se podrá deducir en el momento en el que la vacuna contra el coronavirus esté realmente disponible. Podemos hacer planes de contingencia y es muy bueno que estemos empezando a desarrollar el plan de cómo se operará una campaña de vacunación contra la covid-19, pero no podemos decir que la fecha de arranque es tal hasta que no tengamos la vacuna certificada, registrada y actualizada por la OMS, la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española del Medicamento", ha explicado el epidemiólogo.

Preguntado por la posibilidad de que se empiece realmente a vacunar a la población contra el coronavirus en 2021, advierte que es algo que puede valorarse, pero que la fecha puede ir variando y "ser un poco más adelante". Por tanto, se muestra positivo sobre una posible vacunación a partir del primer trimestre, pero critica que se dé una fecha exacta cuando, por el momento, no hay nada sobre seguro.

"Yo creo que tenemos que pensar en un escenario en donde podrá iniciarse en el curso del primer trimestre, pero solo si todo va bien en los últimos desarrollos de las vacunas. Sin embargo, no podemos fijar una fecha que todavía no es posible fijar porque no está la vacuna", explica Acuña.

Acuña también se ha referido al anuncio de la farmacéutica AstraZeneca que ha comunicado hoy una efectividad del 70,4% en su vacuna contra el coronavirus, un tratamiento que es además más barato respecto a sus competidoras, y más accesible por su facilidad de conservación y almacenamiento.

"Todas esas variables hay que tenerlas en cuenta. Coste, condiciones de conservación y la logística para hacer llegar la vacuna a los puntos de vacunación", explica Acuña, que ha recalcado que esos puntos no serán únicamente centros de salud, sino que habrá que montar dispositivos domiciliarios para, por ejemplo, personas mayores con grado de dependencia. "Es una operación de más complejidad que la vacuna contra la gripe".

Preguntado por la fiabilidad de la efectividad de las vacunas contra el coronavirus y los efectos que puede producir, Acuña explica que es algo que todavía no es exacto, y que la información que se tiene no está completa.

"Por supuesto preferimos tener una efectividad de más del 90% en vez del 70%, pero algo que no se ha planteado todavía es en qué término es esa efectividad. Tenemos todavía que refinar las nociones de eficacia. Nos enfrentamos a un instrumento nuevo y tenemos que tener muy claro qué es lo que nos va a generar como protección", advierte.

El Gobierno ha anunciado un plan de vacunación en el que grupos prioritarios, como mayores de 65 años o adultos con patologías y enfermedades previas, serán los primeros en recibir las dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Pese a avalar el orden establecido de los grupos sociales, Acuña advierte que dicha vacunación tiene que llegar a todas las categorías de población para lograr la deseada inmunidad de grupo.

"En España hay que vacunar entre 30 y 35 millones de personas, incluidos en su momento también los niños. Tenemos que alcanzar un 70 o un 80% de cobertura poblacional para alcanzar la llamada inmunidad de grupo", que supone que haya una gran cantidad de personas inmunizadas y, por ende, se reduzca la transmisión a otras personas.

Concluyendo la entrevista, Acuña ha hecho un llamamiento para concienciar a la población que la vacuna contra el coronavirus no es una decisión únicamente individual, y que tanto sanitarios como medios de comunicación, además de otros sectores, tienen el deber de transmitir un mensaje de seguridad a la ciudadanía.

"Tenemos que ir hacia la protección colectiva a través de una cobertura amplia de vacunación, y esto tiene que mover a todos los sectores a transmitir mensajes de seguridad e invitación de participación. En una pandemia se requiere la inmunización, incluso existe la posibilidad legal de que, en una pandemia, la vacunación pueda tener un carácter obligatorio", concluye el epidemiólogo.