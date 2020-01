El entrenador español del Wuhan, sobre el coronavirus: "Los jugadores están afectados porque no hay protocolo de la OMS"

Según las cifras oficiales, ya hay más de 6.000 casos de coronavirus por todo el mundo. Dese hace un mes y medio, cuando se detectó el primer caso, la ciudad china de Wuhan se ha convertido en uno de los lugares más observados del planeta, al ser epicentro del virus. En la ciudad, bloqueada por cuarentena desde el jueves, juega habitualmente el Wuhan Zall, equipo de fútbol que entrena el español José González.

El equipo llegará este miércoles a Málaga para una concentración de pretemporada. La Junta de Andalucía ha aclarado que el equipo chino lleva fuera de Wuhan desde el 2 de enero y, por lo tanto, ha pasado el periodo de incubación de la enfermedad.

"Los jugadores no han estado desde hace 26 en la zona más sensible. El cuerpo técnico estuvimos el día 10 en Wuhan haciéndonos unas pruebas para el visado. Pero a día de hoy no hemos encontrado ninguna sintomatología y nos encontramos perfectamente", ha dicho el técnico, reiterando el mensaje de tranquilidad durante la entrevista en Espejo Público.

Nosotros entramos por París de la zona de Guangzhou y no nos hicieron ningún tipo de pruebas

"Yo he tenido la suerte de que cuando me ficharon estaba en la ciudad de, a 1.000 kilómetros de Wuhan". Sin embargo, González asegura laen algunos aeropuertos: "Yo llegué hace cinco días y nosotros entramos por París de la zona de Guangzhou y. Las pruebas nos las hicieron en Guangzhou, pasamos dos veces las cámaras térmicas para ver si algún pasajero pudiese tener fiebre", relata el entrenador.

"Solo nos han solicitado que un médico certificase que no ha habido ningún caso de síntomas y notificase cuánto tiempo llevaban fuera de la zona sensible", ha asegurado el entrenador.

Además, González ha transmitido la preocupación de los jugadores. "La OMS no ha establecido ningún protocolo especial y estos jugadores llevan muchos más días fuera de la zona sensible que yo. Están afectados y preocupados porque no pueden entrar en la ciudad y tienen ahí a sus familias", ha contado el técnico español.