El ejecutivo holandés que critica a España: "La corrupción es algo intrínseco del español y no solo de los políticos"

PUBLICACIÓN

Vicent R. Werner ha defendido en Espejo Público su ensayo contra el sistema español 'It is not what it is. The real (S)pain of Europe'. Lleva viviendo en España 17 años y asegura que le encanta residir aquí y "sólo es una crítica constructiva". Sostiene que la corrupción no es sólo cosa de los políticos. "Es algo intrínseco del español".