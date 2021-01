El coronavirus azota a Portugal: "Hay hospitales que no tienen ni una cama libre en la enfermería"

Daniela Santiago es corresponsal portuguesa en España. Señala que la abstención en las elecciones del país que han dado la victoria a Marcelo Rebelo de Sousa como presidente de la República han tenido la mayor abstención de la historia superando el 60%. Explica que actualmente los portugueses están en una situación de confinamiento total con los colegios cerrados y esto ha marcado el ritmo de las elecciones.

Mantiene que el país vive con récord diarios de muertes superando las 200 al día en un país que tiene 10 millones de habitantes.

Sobre las medidas de seguridad para llevar a cabo las elecciones, destaca que se ha optado por usar recintos muy amplios y que cada persona llevara el material necesario como bolígrafos. "Se han cuidado las distancias en las colas de los colegios", asegura.

Se espera que en dos semanas la cepa inglesa del coronavirus alcance el 50% de los contagios. En este momento los hospitales portugueses están al límite. Los sanitarios piden que la vacunación llegue a los profesionales de la salud ya que hay muchos de estos profesionales que no han sido vacunados.

Alertan además de que no necesitan más medios si no más profesionales para trabajar. "Hay hospitales que no tienen ni una cama libre en las enfermerías", denuncia.

