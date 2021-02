El calvario de la madre del joven en la UCI tras una paliza: "Es un niño bueno, esto me rompe por la mitad"

Los agresores llegaron a usar incluso puños americanos para hacer todo el daño posible al joven. Como resultado la víctima acabó en la UCI con pronóstico grave. De los 7 agresores, los 3 que son adultos han sido enviados a prisión y los 4 restantes, menores, a internamiento.

Espejo Público ha hablado con María, la madre del joven agredido. Ha pedido que se distorsione su voz ya que tienen familiares que se encuentran pasándolo mal por el coronavirus y no han querido que conozcan esta historia.

El joven quedó inconsciente y se vivieron momentos de mucha tensión ya que los presentes no sabían si se trataba de un desmayo o el chico había perdido la vida.

María, la madre del joven agredido, cuenta que no está fuera de peligro porque tiene un hematoma profundo al que no se puede acceder para intervenirle. El joven ha perdido audición. "Como madre me rompe por la mitad", lamenta la progenitora. Califica lo ocurrido como un intento de asesinato. "Mi hijo no se mueve en ambientes malos ni con mala gente, es un niño muy noble y muy bueno y lo que le ha caído encima no se lo merece. Pido que se detenga a más gente por su agresión porque había 14 ó 15 personas", señala.

La madre señala que el joven nunca contó en casa que tuviera problemas y los agresores le sorprendieron en el encuentro.

"Se pasó días amenazándole y anunció la paliza en su Instagram"

Según cuenta el periodista de Diario Sur, Juan Cano, el altercado comenzó porque uno de los agresores estaba molesto porque su novia hablara con la víctima. Pasó días amenazándole hasta que se produjo la agresión. "Parece ser que el chico se grabó en Instagram diciendo que se va a pelar con él", relata Cano.

