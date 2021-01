Un estudio de EEUU afirma que el confinamiento duro y el cierre de colegios son el único modo de frenar la pandemia de coronavirus

Cree el director adjunto de Urgencias del hospital Ramón y Cajal de Madrid, César Carballo, que el bloque europeo nos hemos confiado y ahora llegan referencias bibliográficas de EEUU que advierten que "los confinamientos severos cortos y el cierre de colegios son las únicas medidas efectivas" para poner un freno al virus.

Señala el doctor Carballo que el cierre de las aulas es una de las medidas más efectivas y que se cree que no hay brotes en los colegios "porque no los hemos seguido y no hemos hecho pruebas a los contactos". Afirma que entre los 10 y los 18 años se encuentra "una de las poblaciones que más ayuda a los contagios".

Habla de lo que se está haciendo en Asia de "manera agresiva con el virus con pruebas como en Singapur o Corea del Sur". Cree que con la incidencia acumulada que tenemos "no podemos hacer otra cosa ahora mismo que confinar y después resetear nuestra estrategia".

Sobre la cepa británica que está entrando por Gibraltar y Andalucía, valora que "es muy preocupante". No entiende las palabras del doctor Simón que asegura que tienen una incidencia marginal en nuestro país. "¿En base a qué datos dice que no está en España?", se pregunta.

Puedes ver la entrevista completa al doctor César Carballo sobre el coronavirus en Atresplayer.