Dos ladrones disfrazados de guardias civiles atracan a dos ancianos: "Nos pusieron la pistola en la cabeza"

Dos ladrones disfrazados de guardias civiles han atracado a dos ancianos, en Llíria, Valencia, tras fingir que estaban buscando joyas robadas y pedir a las víctimas que abrieran la puerta. Espejo Público ha podido hablar con Ángeles, de 80 años, y con Guillermo, de 88 años, los cuales manifiestan que aún se están recuperando después de que los dos ladrones disfrazados de guardias civiles entraran en su vivienda sobre las 00:000 horas.

Ángeles señala que sobre las 00:00 horas sonó el timbre y cuando abrieron dos hombres se identificaron como la Guardia Civil. Seguidamente entraron en su casa y cerraron todas las ventanas. "Me dijo que querían el oro que habíamos robado y no lo entendí, le dije que se quitara la mascarilla y me puso una pistola en la cabeza", asegura.

Explica que le quitaron las joyas que llevaba puestas y cuando fue a sentarse le volvieron a poner la pistola encima, esta vez en el pecho, "me dijeron que no hablara ni me moviera".Cuando los ladrones huyeron, comentan que fue Guillermo quien pidió auxilio y llamó a la Policía. Asimismo, apuntan que los vecinos los ayudaron mucho y llamaron a los médicos porque Ángeles no se encontraba bien.

Por el momento, siguen investigando la autoría de los hechos, pero aún no habrían detenido a los ladrones. Por último, Ángeles manifiesta que posiblemente los ladrones supieran que viven solos, ya que son "muy conocidos en Lliría" y sus dos hijos viven fuera.

