Dos guardias civiles encuentran un medicamento para un niño autista "que lo necesitaba con urgencia"

Dos guardias civiles de Alcalá de los Gazules (Cádiz), Israel y Mota se ha convertido en los ángeles de la guarda de Angelita. La madre de un niño con autismo que necesitaba un fármaco para su hijo autista que no encontraba por ningún sitio y que ha sido dispensado finalmente por estos agentes.

La mujer no podía trasladarse a la farmacia donde sabía que estaba el medicamento, porque no podía dejar a su hijo solo y además en la farmacia no se lo podían reservar. Uno de los agentes relata: "Nos llegó un avisó de una vecina de la localidad diciéndonos que necesitaba un medicamento urgente para su hijo, que al parecer escasea en las farmacias, y nosotros encantados nos desplazamos hasta la farmacia donde lo tenían".

"Nos comentó que lo necesitaba con mucha urgencia y que el niño no podía pasar sin este medicamento porque se ponía muy nervioso", asegura uno de ellos. Una vez lo encontraron, manifiestan que se lo llevaron a esta vecina. En Espejo Público hemos podido hablar con Angelita, que se ha mostrado muy agradecida con los dos guardias civiles y comenta: "No me esperaba que lo hicieran tan rápido y tan eficaz".

