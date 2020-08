Detienen a un violador en serie en Sevilla: "Su objetivo eran turistas porque al no dominar el español era más difícil que pidieran auxilio"

En Sevilla han detenido a un hombre de 22 años al que llaman el violador de la bicicleta el cual ha agredido sexualmente a cinco mujeres. La Policía llevaba un año detrás de este violador en serie, cuyo 'modus operandi' era actuar en parques. Sus víctimas son turistas que paseaban solas por la ciudad y en zonas apartadas. Se acercaba a ellas con cualquier excusa, iniciaba un tonteo y les proponía mantener relaciones sexuales.

Sin embargo, si éstas se negaban las golpeada fuertemente para aturdirlas e incluso a una de sus víctimas llegó a romperle la tibia y el peroné de una sola patada. Solía moverse con una bicicleta para poder huir y utilizaba dos distintas. En el céntrico parque de María Luisa, la Policía Nacional desplegó un importante dispositivo de vigilancia y agentes vestidos de paisano identificaron a todo varón con bicicleta que se le pareciese y finalmente lo detuvieron en su casa.

Macarena de la Palma, portavoz de la Policía Nacional de Sevilla, manifiesta que hasta el momento han recogido cinco denuncias y todas comparten el mismo patrón, mujeres solas que se encontraban en parques donde no hubiera tránsito de personas. Señala que la primera denuncia se registró en el mes de mayo del 2019 y "no ha parado hasta ahora". "Su objetivo eran turistas y se piensa que es porque las veía más vulnerables al no dominar el español y no poder pedir auxilio", asegura.

