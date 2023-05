Descubrimos los detalles de la biografía no autorizada de Ainhoa Arteta en Espejo Público

Más de treinta años en los escenarios y muchas experiencias diversas son las que acumula en su mochila de vida Ainhoa Arteta. No todo ha sido un camino de rosas para ella, especialmente en los últimos años. Una tormentosa separación y numerosos problemas de salud le han pasado factura a la soprano catalana.

Helena Cosano acaba de presentar 'La diva mariposa', la biografía no autorizada de Ainhoa Arteta. La polémica está servida, no tanto porque se trate de una biografía no autorizada, sino porque en un principio la soprano y la autora llegaron a un acuerdo de colaboración y antes de concluir el libro, la cantante lirica se desvinculó por completo del proyecto. Cosano ha contado en Espejo Público los entresijos que llevaron a Arteta a dejar "colgado" un trabajo que habían iniciado juntas: "Ainhoa Arteta me envió un mensaje para decirme que no deseaba retomar el proyecto. Fue hace un año y medio, yo decidí continuar adelante con lo que ya había comenzado. Ahora yo estoy feliz con este libro, para mi ha sido un reto literario que voy a integrar en el resto de mi obra".

Amparo de la Gama ha contado que ha contactado con Arteta para recoger su reacción a la publicación de su biografía, según la periodista la soprano ha sido muy tajante en su decisión: "Me ha dicho que no tiene intención de leer el libro. Que ella trabaja por el compromiso de sus actuaciones y que dedicará su tiempo a otra cosa".

Por su parte la autora reconoce que a ella le gustaría que Arteta leyese su libro y que le diese su opinión: "Esta obra está escrita con empatía, he intentado comprenderla y si hay cosas inexactas que me lo haga saber."

"Comprendo que Arteta dijo 'no' cuando atravesaba un momento complicado de su vida y quería cortar con todo"

La relación de Arteta y Cosano siempre fue fluida si tenemos en cuenta que la escritora acudió a la boda de la cantante con el militar Matías Urrea; "Yo fui como biógrafa, fue una "no boda" espectacular. Llegamos a trabajar en este proyecto durante años, por eso me sorprendió cuando tachó de bulo el acuerdo al que habíamos llegado. Comprendo que dijo "no" cuando atravesaba un momento complicado en su vida y que quería cortar con todo".

La periodista analiza la peculiar personalidad de la soprano a través de sus historias de vida. En ese sentido le preguntamos ¿por qué lleva el título 'La diva mariposa'?: "Mariposa es una forma de ser de personas que no son como las demás, y que tienen sus luces y sus sombras. Son personas diferentes al resto".