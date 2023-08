Cristina Pedroche responde a las críticas por su publicación tras el embarazo

Cristina Pedroche fue madre hace tres semanas y este domingo decidió colgar unas fotos en bikini mostrando cómo su cuerpo se va recuperando tras su embarazo. Pero la presentadora ha sido objeto de muchas críticas por lo que muchas consideran un ejemplo complicado de imitar si no se cuenta con tiempo libre, un entrenador personal o un nutricionista.

La anestesióloga Elena Casado Pineda se hacía eco de la publicación de Cristina Pedroche y lanzaba una reflexión en el que animaba a las mujeres que no lograban una recuperación de su figura tan rápida como la de la presentadora.

"Chicas que no conseguís esto a las tres semanas de parir. Ni tenéis un entrenador personal, ni tiempo todos los días para preparación preparto y recuperación postparto, trabajáis 8h y no tenéis nutricionista. No os comparéis. Sois igual de válidas y no os hace peores ni vagas", explicaba Elena Casado Pineda en sus redes sociales.

Cristina Pedroche explicaba que el secreto para recuperar su cuerpo era una "vida saludable, deporte, comida sana y meditación".

"Aquí no hay suerte ni milagros, hay mucha preparación antes y durante el embarazo. Vida saludable, deporte, comida sana y meditación", indicaba la presentadora en sus redes sociales.

Ante el aluvión de críticas, la propia Pedroche aclaraba en su cuenta de Twitter que solo habla de su caso personal y no de "otras mujeres ni de otros embarazos que no sean el mío".

"No he dicho que sea el cuerpo que se le tiene que quedar a nadie después de dar a luz. Es mi cuenta y hablo de mí, solo de mi caso personal. No hablo de otras mujeres ni de otros embarazos que no sean el mío", explicaba Cristina Pedroche.

"Si he compartido los entrenamientos y la comida es para motivar a llevar una vida sana. Pero repito, esta es solo mi cuenta personal y mi propia experiencia. Todos los pospartos son reales y no me considero mejor madre que nadie. Y estoy trabajando para tampoco sentirme peor madre que nadie, pero estoy descansando muy poco, cada 2-3 horas doy pecho, no me he separado ni un segundo de mi hija desde que nació y el cansancio y todo este revuelo siempre me pasa factura", apunta la presentadora.

"Tengo que protegerme y cuidar mi salud mental, y no solo por mí, por mi hija. Necesito estar bien para ella", resumía Cristina Pedroche.

"Gracias a los que lo entendéis y me apoyáis y a los que no, a los que me deseáis esas cosas tan feas, a los que me insultáis, a los que me mandáis todo este odio... os abrazo, porque está claro que necesitáis más amor en vuestra vida. Feliz verano a todos", finaliza la presentadora.