Los consejos de Manuel Huertas para evitar robos en verano: "No hay que colgar en redes donde estamos de vacaciones"

Manuel Huertas Cantero es abogado penalista y ha querido dejar unos consejos para evitar robos durante la época de vacaciones de verano. "Hay que tener una serie de precauciones que nos ayudarán para evitar que cuando regresemos a nuestra casa de vacaciones nos encontremos con la desagradable sorpresa de que han entrado y nos han robado en el domicilio".

Los consejos para evitar robos

Para el experto penalista, "lo primero que hay que hacer es proveerse de una buena cerradura para evitar que por medio del método del resbalón puedan entrar al interior de la vivienda. Hay que hacerse con una buena alarma si es posible de humo para evitar precisamente que los ladrones puedan desenvolverse con libertad en el interior de la vivienda."

"Al impedir su visibilidad en el interior de la vivienda evitamos que puedan llevar a cabo su robo" explica el abogado penalista, Manuel Huertas y añade una serie de consejos como "evitar que la correspondencia se quede dentro de los buzones y se vaya acumulando".

"Un buzón lleno de cartas", avisa Huertas es una llamada "a los ladrones que efectivamente en esa casa no hay nadie. Podemos llamar a un vecino o un familiar de confianza que vaya a retirarnos la correspondencia."

Pedir la colaboración de un familiar, un buen amigo o un vecino siempre viene bien. "Hacer también que un vecino o un conocido vaya a casa y nos suba y nos baje las persianas de vez en cuando. Enciende alguna luz durante el día o durante la noche"

Pero, sobre todo, para Manuel Huertas no hay que publicitar en las redes nuestras vacaciones. "No colgar videos ni fotografías de los lugares en los que nos encontramos de vacaciones. Colgarlos a la vuelta porque si no le estamos diciendo a los ladrones: 'tienen ustedes mi dirección, saben ustedes donde vivo y mi casa está vacía. Evitémoslo."