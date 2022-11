Los consejos de Karlos Arguiñano para comprar barato en tus menús de Navidad

Karlos Arguiñano publica su noveno libro de recetas de cocina con Planeta en los últimos 9 años: 'Cocina fácil y rico'. El cocinero ha superado ya el millón de libros vendidos. En esta nueva entrega de sus famosos platos ofrece más de 600 recetas para triunfar. Todas las recetas que propone en su libro las ha ido haciendo en el programa de televisión de Antena 3 a lo largo de los años.

A todos aquellos que no tienen tiempo para cocinar les pide le sigan la pista. "Así van a tener ideas para hacer recetas todos los días sin perder mucho tiempo", señala. Mantiene además que comer bien no es comer ni mucho ni caro, sino comer variado.

"Si vais al mercado y miráis los productos de temporada vais a cocinar a muy buen precio. Unas lentejas se cocinan en una hora y medio eso no es mucho tiempo. Para tus seres más queridos qué mejor que comprar con fundamento y productos de temporada. Suelen ser los mejores", anima el cocinero televisivo.

Arguiñano es consciente de que los precios han subido pero apunta que con un kilo de legumbres le das de comer a 10 personas. Apuesta por productos de la huerta como los puerros, las acelgas, la coliflor o la berza. "Si me seguís la pista a mí vais a conseguir comer a precios muy moderados".

Celebra que su programa diario se mantiene líder y cree que es porque la gente se ha dado cuenta de que hay fundamento. "Yo no cocino para lucirme, cocino para los que me estén viendo sepan cómo hacer una comida variada y sana y saludable. Ese es el mensaje. Las amas de casa me felicitan porque cocino barato, bien, limpio y ordenado".

Los consejos de Arguiñano para hacer frente a los menús navideños

Sobre los menús navideños aconseja no agobiarse. "Si os gusta comer besugo por ejemplo sabéis que va a estar caro en Navidad y si lo compráis esta semana va a estar más barato. Podéis hacer un buen caldo, una buena ensaladilla, una buena verdura o cardo cocido salteado con almendritas. Si queréis comer pescado os recomendaría que si podéis comprarlo ahora lo congeléis y así os va a salir más barato que en Navidad".