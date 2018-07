Conseguir una beca universitaria, solo si apruebas con nota

La inversión en educación sufre el mayor recorte de su historia, más de 2.000 millones de euros. Los universitarios serán los más perjudicados, pero lo que ha puesto a muchos en estado de alerta es la reducción en el presupuesto de becas y, sobre todo, las condiciones para obtenerlas, ya que estas se endurecerán notablemente.

Hasta ahora, un tercio de los universitarios se beneficiaba de las becas, suponiendo un gasto de 3.000 euros de media por alumno. Los requisitos para lograr una beca son, principalmente, no superar los niveles mínimos de renta y sacar un mínimo de 5 en la media de selectividad . Pero en el curso que viene, los que quieran mantener la ayuda al estudio, que cubre la matrícula y un plus para el transporte, tendrán que superar el 90 por ciento de los créditos. Los que cuenten con una beca salario, dotada con 4.000 euros para que las familias con menos recursos no tengan que sustituir el trabajo por el estudio, deberán aprobar el 100 por 100 de los créditos Estos requisitos se suavizan en las carreras técnicas.

En cuestión de becas Erasmus, que financian la estancia de los universitarios en países de la Unión Europea, España destaca como el país que más universitarios envía y recibe, pero los españoles becados con este sistema recíbieron una media de 133 euros, la más baja de los becados por la Unión Europea.