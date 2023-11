Un colaborador de 'Más Espejo' desvela una información sobre Sergio Ramos que tendría muy enfadado al futbolista

La presunta ruptura de Sergio Ramos y Pilar Rubio está en el foco mediático. Nuestro compañero Alonso Caparrós nos cuenta una información que habría llegado hasta el entorno más cercano de la pareja y habría hecho saltar todas las alarmas.

"Ayer me llegó una información que si se demuestra, porque nos faltan algunos flequillos, podría explicar perfectamente el origen de esta crsisis entre Sergio Ramos y Pilar Rubio de la que todo el mundo habla últimamente. La realidad es que tampoco hay pruebas concretas, pero sí que es verdad que esto que os voy a contar ahora a mi me hizo ponerme alerta ayer, sobre todo por un detalle. ¿Sabéis cuándo recibís una información que no estáis buscando y que no os esperáis que surge en una conversación de manera espontánea? Es una de las cosas que hicieron que me pusieran en alerta".

"Imágenes de Sergio con una tercera persona"

Ahora bien, ¿cuáles son los principales aspectos a resaltar de esta trama? "En esta tramilla hay tres puntos muy importantes: habría unas fotografías, habría un paparazzi de momento secreto y habría una advertencia: las fotografías contendrían unas imágenes de Sergio no precisamente solo y con una tercera persona y le pondrían en un grave aprieto, tendría que dar muchas explicaciones", explica Caparrós.

"Luego tenemos al fotógrafo que, en cuanto tiene ese material, hace ciertos movimientos para ver cuál es su mejor salida y la información de que existe esas fotografías llega al entorno más cercano de Sergio Ramos. La reacción del entorno sería que mandan esa advertencia, según lo que me cuentan es una advertencia contundente y que demuestra que está dispuesta a superar cualquier obstáculo y a no abstenerse a determinados trámites", cuenta el colaborador.

"Estamos tratando de localizar a ese paparazzi, que entiendo si la naturaleza de ese mensaje es tal, ahora esté buscando bien qué quiere hacer, pero si esto se confirmase pondría en dificultades a Sergio", sentencia Alonso Caparrós.