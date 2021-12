Carmen Duerto, sobre el embarazo de Jesulín de Ubrique y María José Campanario: "Es un zorrón"

Jesulín de Ubrique y María José Campanario van a ser padres de su tercer hijo. La pareja ha desvelado que ha sido un hecho inesperado pero se muestran muy felices por el embarazo. Se trata del cuarto hijo del diestro que se llevará una diferencia de 22 años con su hermana mayor, Andrea; fruto de la relación entre Jesulín y Belén Esteban.

"Es un zorrón porque no me ha comunicado nada", así reaccionada la periodista Carmen Duerto a la información. La periodista explicaba que había estado con el torero en un acto hacía 3 semanas y tras una charla de media hora este no le comentó nada de la feliz noticia. "Desde el cariño, respeto y la admiración digo que es un zorrón porque estuvimos con él hace 3 fines de semana y no contó nada", apunta. Relata que estuvieron más de media hora hablando con él y notó cierta sonrisilla como diciendo: "Tengo una noticia dentro".

Señala Carmen Duerto que María José Campanario no acompañó a su esposo en la fiesta. Apunta que Jesulín se excusó a su mujer, embarazada, diciendo que estaba mas relajado con sus amigos. "Los amigos podrían ser más amigos del padre, que de Jesulín, menos uno que podía tener más o menos su edad", añadía la periodista.

Puedes volver a ver toda la información soobre el nuevo embarazo de Jesulín de Ubrique y María José Campanario en Espejo Público a través de Atresplayer.