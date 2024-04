Salvador Illa, candidato del PSC, admite no haber leído los libros de Pedro Sánchez: "He leído parte de ellos"

El pasado lunes Salvador Illa, político socialista de larga trayectoria y candidato del PSC en las elecciones catalanas, comparecía en el Congreso de los Diputados y este mismo miércoles lo hace en el Senado. El motivo, sendas comisiones de investigación que ha suscitado el 'caso Koldo'.

Tras su comparecencia en el Congreso, al exministro del Partido Socialista le han caído varias acusaciones desde el PartidoPopular y Esquerra Republicana de Cataluña, de mentir en su declaración, dado que el que fuera jefe de su gabinete, Víctor Francos, mantuvo hasta tres encuentros distintos con Koldo García. Ante esas graves acusaciones Illa respondía en Espejo Público: "Que me tengan ganas o no, no lo sé, pues allá cada cual. La transparencia para mí es un valor importantísimo en democracia".

"Ni un solo euro salió"

El ministro de Sanidad durante la pandemia negaba toda implicación en el supuesto caso de corrupción en la compraventa de mascarillas. Además refería al documento que remitía al parlamento en el que aclararía que no existió ningún contrato del Ministerio de Sanidad con la empresa sospechosa.

Panorama electoral en Cataluña

Respecto a las elecciones autonómicas al Parlamento de Cataluña del próximo día 12 de mayo, Salvador Illa se explayaba al analizar la situación y explicar las medidas.

Subrayaba el candidato del PSOE que "por primera vez desde el 83, la suma de fuerzas independentistas pueden perder la mayoría en el Parlamento de Cataluña", haciendo un llamamiento a los votantes para que esto llegue a suceder.

El político aseguraba recibir los sondeos con extrema prudencia, mencionando una frase atribuida al ex primer ministro israelí, Simón Pérez: "Las encuestas son como el perfume, es bonito de olerlas, pero es peligroso tragárselos. [...] Pero es cierto que el olor del perfume de estas encuestas es positivo".

Acusaba que los actuales dirigentes del Gobierno de Cataluña no han actuado cuando las necesidades así lo requerían: "Hablan mucho pero no hacen nada, ¿Qué han hecho en 10 años?".

Se pronunciaba también sobre los extremismos políticos que, según él, representan Vox y Alianza Catalana: "Vox y Orriols, Orriols y Vox, es lo mismo. Versión española, y versión catalana".

Nueva etapa

Illa abogaba por pasar página y dar comienzo a una fase política renovada, destacando la necesidad de "abrir un tiempo nuevo: unir a los catalanes y servir. [...] Poner énfasis en aquello que compartimos".

Influencias desde Moncloa

Muchas informaciones apuntarían a que las injerencias desde el Partido Socialista a nivel nacional, intervendrían en los posibles pactos que pudieran surgir tras los comicios, para apuntalar el Gobierno de Pedro Sánchez, que tan dependiente es de los votos de los partidos independentistas en las Cortes. Pero ante esas conjeturas, el candidato del Partido Socialista de Cataluña se mostraba rotundo, afirmando: "La Generalitat se va a decidir en el 'Parlament'".

También se mostraba optimista sobre una hipotética necesidad de celebrar unos segundos comicios, si después de los primeros no se alcanza un acuerdo de investidura y un 'Govern' estable. "No habrá repetición electoral", sentenciaba Illa.

Los libros de Pedro Sánchez

Este pasado martes se celebraba en Cataluña una bonita tradición por el día de 'Sant Jordi'. Los catalanes intercambian obras literarias y rosas como regalos, con motivo del día internacional del libro.

Salvador Illa admitía haber recibido varios libros que tendrá que esperar a poder leer dada la apretada agenda ante el inminente inicio de la campaña a las elecciones catalanas, previsto para este viernes día 26 de abril.

Sorprendentemente poco después admitía conocer las obras 'Manual de resistencia' y 'Tierra firme', del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero sin embargo no las habría leído, o al menos no en su totalidad: "Esos libros los conozco. He leído partes. Mi trato con el presidente del Gobierno me ha permitido formarme una idea directa de que es un hombre que pisa tierra firme y que es resistente".