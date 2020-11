Calendario de vacunación contra el coronavirus: ¿Cuándo y cómo se vacunará a la población?

El calendario de vacunación contra el coronavirus presentado por el Gobierno prevé que un 70% de la población esté vacunada en el primer semestre de 2021, lo que traduce un total de 30 millones de personas. Además, el plan se regirá por un orden prioritario, donde las residencias de mayores o el personal sanitario tomarán ventaja respecto al resto de la ciudadanía.

La vacuna contra el coronavirus será gratuita y de carácter voluntario. Es uno de los primeros anuncios que hizo el Gobierno a la hora de presentar el plan de vacunación contra la enfermedad. Además, advierte que esperan que un 70% de la población española reciba las dos dosis correspondientes del tratamiento para lograr la deseada inmunidad de grupo.

El personal sanitario y los ancianos serán el principal foco del Gobierno a la hora de iniciar el proceso de vacunación contra el coronavirus. Así, las residencias de mayores y sus profesionales serán los primeros en el calendario de vacunación, al igual que el personal sanitario y los mayores de 65 años.

Del mismo modo, las personas con patologías o alguna enfermedad previa y aquellos trabajadores que tengan una mayor exposición al coronavirus se convierten también en grupos de preferencia, y serán vacunados de forma gratuita contra el coronavirus entre los meses de enero y junio de 2021. El orden del resto de grupos que podrán vacunarse todavía no está especificado dentro del plan del Gobierno.

Críticas al plan de vacunación contra el coronavirus del Gobierno

"En definitiva se trata de una estrategia única para todo el país que se rige por un marco ético que incluye el principio de equidad con una base técnica muy sólida. Será una vacuna gratuita que se administrará a través del Sistema Nacional de Salud a partir de la voluntariedad de la población".

Con estas palabras, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, presentó el plan "único" de vacunación ideado por el Gobierno, una estrategia gratuita y voluntaria que empezará a administrarse durante el primer mes de 2021.

"El objetivo es ir cubriendo los planes de vacunación por orden, primero siempre los más vulnerables", concluía el ministro.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con el calendario de vacunación contra el coronavirus presentado por el Ejecutivo, y muchos critican desde la oposición que no se puede fijar una fecha cuando, por el momento, no hay una vacuna asegurada al 100%.

Además, otra de las quejas más sonantes han sido las de algunas Comunidades Autónomas, que recriminan a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que no haya contado con la colaboración de las autonomías antes de presentar el plan de vacunación contra el coronavirus.

