El boom del horóscopo entre los jóvenes: "Me sirve como una guía espiritual a la hora de tomar decisiones"

Aunque históricamente la astrología y la astronomía estuvieron vinculadas, el matemático Johannes Kepler las separó. La "ciencia" de los horóscopos da una sensación de conexión con algo superior en momentos de crisis. Asimismo, se ha adaptado a los medios, atrayendo así a los centenials.

¿Por qué el horóscopo triunfa tanto entre los jóvenes?

Desde la pandemia, las búsquedas en Google de términos como "carta astral" han aumentado considerablemente. La astrología ha ganado popularidad entre los jóvenes, quienes la ven como una forma de encontrar sentido en momentos convulsos. Tanto es así que son muchos los jóvenes que preguntan el signo del zodiaco nada más abrir Tinder, según han contado a nuestro compañero Adrián Alba. Incluso hay quienes lo preguntan en el primera cita, "para ver si somos compatibles", dice una chica.

Pero para otros... "es un poco raro que te lo pregunten". Eso sí, algunos signos tienen peor fama. Es el caso de géminis. "Con los géminis no suelo congeniar mucho", detalla una joven. chica. "Trae mucho caos", explica otra. Más allá de la seriedad que pueda o no tener, los horóscopos gustan. Prueba de ello son los tatuajes que algunas personas tienen sobre las constelaciones, o el hecho de revisar la carta astral casi a diario.

¿Cuánto caso hacen al horóscopo nuestros colaboradores?

Rubén Amón es géminis, un signo que representa la inteligencia, la comunicación, un carácter es doble, y que tiende a pensar la vida como un juego. "Me identifico bastante con las características del signo", asegura en el programa. Mientras que Samanta Villar es virgo, un símbolo que tienen espíritu crítico, reserva y paciencia. Sin embargo ella confiesa que "no me lo ha acertado".

¿Será el boom del horóscopo una moda pasajera?

Mireia lee todos los días el horóscopo. "No me lo tomo al pie de la letra, pero me sirve como una guía espiritual a la hora de tomar decisiones a lo largo del día", explica a Más Espejo. Ella también es géminis y dice que "me gustan bastante los signos de fuego y de agua". En su caso, intenta adivinar el horóscopo en cuanto conoce a alguien.