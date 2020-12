La misteriosa relación contractual entre Rafael Amargo y Blanca Romero: "¡Si es que no os enteráis!"

Tras varios días de silencio, la actriz Blanca Romero al fin se ha pronunciado sobre su salida de 'Yerma', el espectáculo de Rafael Amargo que se está representando desde el pasado 5 de diciembre en el Teatro La Latina de Madrid y después de que Amargo fuese detenido el 1 de diciembre por tráfico de drogas y por supuestamente pertenecer a una organización criminal.

Rafael Amargo, ha estallado cuando la prensa le ha preguntado nuevamente por la salida de la obra de Blanca Romero: “Es que no os enteráis, qué manera de informar. Estás hablando de una cosa que no te enteras. Estaba (Blanca Romero) en el público”, ha señalado exaltado el bailarín.

Por su parte, hasta ahora Blanca Romero había mantenido silencio, no cierra las puertas a volver a participar en la obra de Amargo "para mi sería genial, pero no se nada más", por lo que no ha dejado claro si volverá a participar en 'Yerma' o no, por lo que, si todo va bien, podría volver a actuar con la obra en el Teatro Campoamor en Oviedo.

La actriz que se ha caído del cartel, no afecta a la agenda prevista para el espectáculo y la venta de entradas para poder asistir a la obra sigue adelante.

Puedes ver toda la información relacionada con Rafael Amargo en antena3.com y ATRESPLAYER.