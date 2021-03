Begoña Villacís: "Que se hable de la moción de censura y no de la corrupción en Murcia es que algo no hemos hecho bien"

Desmiente Begoña Villacís que Juan Marín y Francisco Egea estén en desacuerdo con Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos y atribuye las diferencias a distintos puntos de vista en estrategias de comunicación.

En cuanto al caso de Murcia, señala que no se ha explicado bien la trama de corrupción que quería poner de relieve Ciudadanos y "de lo que ha pasado en Murcia es de lo que no se está hablando". "Si todo el mundo está hablando de la moción en lugar de la corrupción es que algo no hemos hecho bien", mantiene.

Su compañero Mario Gómez, vicealcalde de Murcia, formaba parte de una mesa de contratación y comisión de vigilancia de la contratación. Según Villacís, Gómez comenzó a detectar que había una tipología de contratos que costaban 4.999 euros para no entrar en concurso público.

Empezó a descubrir que las ofertas se solicitaban siempre a las mismas 3 personas que eran padre, madre e hija y tenían una cuenta común todas ellas. "Ahí empezó a detectar que había contratos menores, hasta 33.000, los que se dan para no entrar en un concurso público", señala.

Existía una empresa con contratos menores que sumaban un millón de euros. Además había una empresa que había competido para un concurso de planes y jardines en el que se solicitaba un tipo de plano que valía 80.000 euros y descubrió que esos planos no se habían hecho un mes antes sino 6 meses antes.

