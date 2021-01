Begoña Villacís pide perdón a los madrileños: "Es momento de ser humildes"

Begoña Villacís, vicealcaldesa madrileña, ha querido pedir disculpas a los madrileños por la situación de la capital: "Madrid no está como debería estar. Tengo que pedir disculpas a la gente. Estamos tratando de coordinarnos pero es el momento de ser humildes, no había protocolos. A mí me gustaría que estuviera mucho mejor de como está".

La vicealcaldesa de Madrid ha querido disculparse por la actual situación de la ciudad después de una semana tras el temporal. "Es verdad que habiendo pasado una semana Madrid no está como debería estar. Y en este sentido, como Ayuntamiento no nos toca ser triunfalistas porque aún haciendo todos los esfuerzos que estamos haciendo Madrid no está como me gustaría que estuviera en estos momentos" .

"Creo que la gente ahora mismo sigue padeciendo muchas molestias, hay gente mayor que no está pudiendo salir de casa. Por lo menos, pedir disculpas a la gente" ha vuelto a repetir Begoña Villacís en el programa Espejo Público. "Estamos haciendo todo lo que sabemos. Estamos trabajando sin parar y estamos tratando de coordinarnos" ha añadido la vicealcaldesa madrileña.

"Yo creo que es el momento de ser humildes porque la verdad es que estas dimensiones no las había conocido Madrid. No había protocolos. Madrid no es una ciudad preparada para la nieve y a mí me gustaría que estuviera muchísimo mejor de lo que está estas alturas" ha concluido Villacís.