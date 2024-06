Así es Kevin, el principal sospechoso del asesinato de Borja Villacís: Un joven de 24 años con un pasado delictivo

Borja Villacís, hermano de Begoña Villacís, fue asesinado a tiros el pasado martes en la carretera de El Pardo (Madrid). Desde un primer momento todo apuntaba como causa principal a un ajuste de cuentas por temas de narcotráfico. Esta madrugada se ha detenido a los 4 presuntos culpables del crimen en Yuncos, Toledo. La Policía Nacional estudia la posibilidad de que el asesinado hubiera quedado previamente con los asesinos o tuvieran un pasado común.

Los detenidos han sido encontrados gracias al amplio dispositivo policial que se desplegó desde los hechos. Además, las imágenes grabadas por uno de los testigos de la mujer y uno de los hombres en las inmediaciones del lugar de los hechos cambiando matrículas han sido determinantes.

¿Quién es Kevin?

El presunto autor material del crimen se trata de Kevin, hijo de la única mujer detenida. Tiene 24 años y un amplio historial delictivo a sus espaldas. Se cree que el presunto autor material del crimen y Borja Villacís podrían haber pertenecido al mismo grupa ultra vinculado a la ultraderecha.

El periodista Luis Fernando Durán asegura que la zona de la detención es "una zona dónde ellos habían cometido distintas fechorías". En el mes de abril se investigó a Kevin por estar asociado a una operación de tráfico de drogas a pequeña escala. "Ya estaban en el radio de la policía y estaban muy cerca de Madrid"

Los detenidos se encuentran en la jefatura superior de policía a la espera de saber si declararán. Por el momento, la primera detenida no ha querido hacer declaraciones sobre los hechos. "No quiso ni siquiera decir dónde podía estar su hijo", asegura Durán. "No colaboró con la policía".