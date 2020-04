Ánimos para Pedro, el paciente de 79 años que ha dado 5 veces positivo por covid-19 tras 46 días ingresado

Cuenta el facultativo que tras esta llamada de auxilio esperaba conseguir unos 10 ó 15 mensajes que levantaran el ánimo a Pedro pero no sabía que conseguiría hasta 4.000 muestra de cariño para el paciente. Doctor y paciente se encuentran emocionados por esta ola de solidaridad.

Pedro se encuentra en casa aislado en una habitación, dado a su PCR positivo y ha reconocido en Espejo Público que cuando le informaron de su quinto positivo se derrumbó. Ahora estos mensajes de ánimo y apoyo de distintas personalidades que vienen de diferentes partes del mundo le han dado un chute de energía y positividad.

Suela con el día en que dé negativo en las pruebas. "Miro al cielo a ver si viene un aire y se lo lleva de aquí. Me vine abajo cuando me dijeron las noticias de las pruebas y me puse fatal, luego ya he reaccionado y ahora mismo me encuentro con ánimo", señalaba.

Actualmente Pedro se encuentra asintomático y bien de ánimo. Explica el doctor Hernández que muchas veces hay restos del RNA del virus en el organismo y "la PCR lo pilla y lo expresa como una prueba de resultado positivo".

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.