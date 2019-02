El drama de un hombre de 61 años que vive en un cuarto de contadores: "Ya no aguanto más"

La dramática historia de Francisco Cuenca se ha dado a conocer ahora a pesar de que lleva años reclamando una vivienda social. Sus 380 euros de pensión por invalidez, derivada de sus problemas de salud, le han llevado a una situación límite: trasladarse a vivir a un cuarto de contadores.

Lo paradójico de esta historia es que hace tan solo unos meses Cuenca, de 61 años, convivía en un piso de ese mismo bloque con su pareja. Sin embargo, la ruptura sentimental le obligó a abandonarlo y ahora duerme entre contadores.

Las inhumanas condiciones de humedad, higiene y habitabilidad a las que se enfrenta le han llevado a pedir ayuda a un organismo dependiente de la Generalitat que gestiona el bloque de viviendas sociales de la calle Sueca, la EVHA.

Cuenca declara que hay varias viviendas vacías que podrían poner a su disposición, pero al no tener pareja ni hijos no se la pueden dar: "Ahora no tengo nada, lo único que pido es que se me adjudique una vivienda diga", lamenta.

El alcalde de la localidad valencia de Alzira ha informado a Francisco que se encuentra en el puesto número siete en el orden de prioridades de la Generalitat. Dada su crítica situación, Cuenca se plantea okupar una de estas estancias si no le dan respuesta pronto. "Todos son rechazos, la gente tiene que ver como es vivir aquí", declara Paco. Su colchón y su manta es la único que le queda.