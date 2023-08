Abdul, tras ser apuñalado porque sus hijos molestaron a otro hombre con la pelota: "Rompió la botella y me rajó"

Todo apuntaba a que iba a ser una tarde tranquila en la que los hijos de Abdul se iban a divertir en uno de los parques de Torrent, sin embargo la exagerada y desproporcionada de un adulto al ver el juego de los pequeños acabó con un herido con 25 grapas y un ingreso en urgencias.

Un hombre atacó con un cristal al padre de los pequeños que al parecer lo molestaron con la pelota. Los hechos ocurrieron de la siguiente forma: los hijos de Abdul jugaban a la pelota en el parque cuando uno de ellos se acercó y le dijo a su padre que un señor le había tirado la pelota a un tejado. Entonces Abdul se acercó a hablar con esa persona y hablando arreglaron las cosas, pero "de repente se aparece un señor desde la otra punta del bar, chillando, hablando mal … le contesto, le digo que ya está arreglado y me giré a seguir hablando con el otro" fue en ese momento cuando el agresor "rompió la botella de alcohol que tenía a mano y me ha rajado 25 cm. Esa persona no pintaba nada".

Abdul explica que el presunto autor del ataque no estaba en la mesa a la que fue la pelota y lamenta que en el momento había unos 25 "chiquillos jugando" que tuvieron que ver ese comportamiento tan reprobable. Abdul ha denunciado los hechos y ahora se recupera con 25 grapas en su brazo de un corte profundo.

Otro suceso similar

Hace una semana trascendió una información similar. Dos padres se enredaron en una brutal pelea por el turno de usar la tirolina de un parque infantil de Valladolid en el 'rifirrafe' se usaron los puños, e incluso un bate de béisbol.

Uno de los padres propinó un puñetazo en la cara al otro. El que recibió el golpe empezó entonces a perseguir al primero con un bate de béisbol hasta que logró darle un fuerte golpe en la cabeza. La pelea siguió con los puños hasta que ambos fueron separados por algunos testigos.