Pilar Eyre visita Espejo Público y nos presenta su nueva novela

"NO ME OLVIDES"

"No me olvides" es la segunda parte del libro que llevó a Pilar Eyre a ganar el Premio Planeta, "Mi color favorito es verte". La escritora ha estado en el plató de Espejo Público para presentarlo. "Todo arranca cuando salgo al escenario tras quedar finalista del premio más importante de las letras españolas y declaro que todo esta basado en una historia real que me ha pasado a mí".