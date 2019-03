Màxim Huerta presenta "No me dejes", su nueva novela en Espejo Público

SALE HOY A LA VENTA

Ha dejado los platós, los focos y las audiencias para centrarse en la literatura. Màxim Huerta ha visitado el plató de Espejo Público para presentarnos su nueva novela, "No me dejes" que sale hoy a la venta. "La inspiración me llega de una tías mías que tuvieron que emigrar a Francia y de cómo es la vida de aquellas mujeres hoy. Es una novela de volar", asegura el popular periodista.